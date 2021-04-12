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القبلة

أستاذ بصيدلة الأزهر يفوز بجائزة العلوم التكنولوجية المتقدمة

الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:19 ص
الدكتور عبد الرحمن
الدكتور عبد الرحمن صلاح
إسلام أبوالمجد
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فاز الدكتور عبد الرحمن صلاح عباس عبد السميع، الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء العضوية بكلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، بجائزة العلوم التكنولوجية المتقدمة بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وحصل الدكتور عبد الرحمن عباس، على بكالوريوس الصيدلة بجامعة الأزهر عام 2002، وعين معيدًا بقسم الكيمياء العضوية، وحصل على درجة التخصص (الماجستير) في العلوم الصيدلانية من كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة عام 2007، ثم عمل مدرسًا مساعدًا للكيمياء العضوية، ثم حصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء الطبية والصيدلة الجزيئية من جامعة بوردو الأمريكية فى مايو 2012، وقد ركزت الدراسة البحثية لرسالة الدكتوراه على مجالي الفيروسات الفلافية، مثل حمى الضَنَك، وحمى غرب النيل، كما شملت الوقاية الكيميائية لمرض السرطان. وقد استكمل دراسته بجامعة ميشيجان الأمريكية، وحصل على خبرة متميزة فى مجال مكافحة عدوى السل الشديدة المقاومة للعقاقير.

ويعمل حاليًا أستاذًا مشاركًا بجامعة الأزهر ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، كما يعمل مستشارًا علميًّا لبعض شركات الأدوية والهيئات العلمية، مثل: أكاديمية البحث العلمي. وتتركز اهتماماته البحثية في مجال تصميم الأدوية والتحكم في الحركة الدوائية في الجسم، وله إسهامات علمية تتمثل في أكثر من 60 ورقة بحثية محكمة في أعلى الدوريات العلمية وأربع براءات اختراع، إضافة إلى مشاركاته في عديد من المؤتمرات المحلية والدولية وورش العمل، وهو عضو في الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم منذ عام 2009 والجمعية الأمريكية للكيمياء منذ عام 2012، كما أنه مراجع لعديد من الدوريات العلمية والهيئات الممولة للأبحاث في مجالات الكيمياء الطبية والكيمياء العضوية التشيدية.

وإضافة إلى حصوله على جائزة الدولة في العلوم الطبية لعام 2014، حصل على جائزة الأكاديمية العالمية للعلوم والمعروفة اختصارًا بـ "TWAS" لعام 2014م كأفضل باحث عربي شاب، كما حصل مؤخرًا على منحة الأكاديمة الأمريكية الوطنية للعلوم،ونوط الامتياز من الدرجة الأولى من رئيس الجمهورية 2017.

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