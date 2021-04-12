بدء فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب

افتتح منذ قليل المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب.ومن المقرر ان يستأنف اليوم مجلس النواب مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 2020.