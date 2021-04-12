افتتاح «أهلًا رمضان» في باريس بالوادي الجديد

قال كمال ابراهيم رئيس مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد: إنه تم اليوم الإثنين، افتتاح معرض "أهلًا رمضان" وذلك لتقديم السلع الرمضانية بأسعار مخفضة.وأوضح كمال - فى تصريح: أنه يتم عرض جميع المنتجات والسلع بأسعار مدعمة، كما أن المعرض يضم أقساما للخضروات والفاكهة، واللحوم الحمراء، والحاصلات الزراعية والبقوليات، والدواجن، و"ياميش رمضان"، مشيرا إلى أن هذه السلع يتم عرضها بأسعار مخفضة عن السعر الأصلي للمنتج، وذلك بالاتفاق مع العارضين.وأكد رئيس مركز باريس أنه تم تخصيص مساحة داخل المعرض للراغبين في عرض منتجاتهم، لافتا إلى أن المواطنين سيتمكنون من الاستفادة من هذه العروض بداية من يوم افتتاح المعرض حتى نهايته، حيث سيستمر المعرض في تقديم الخدمات طوال شهر رمضان الكريم.