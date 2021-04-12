النيابة في حريق سطح عقار بالزاوية: «ماس كهربائي السبب»

كشفت تحقيقات نيابة الزاوية الحمراء، برئاسة المستشار أحمد حسانين، رئيس النيابة، حول الحريق الذي نشب بمخلفات أعلى سطح عقار أن ماسا كهربائيا وراء الحادث، كانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.و تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق أعلى سطح عقار بمنطقة الزاوية الحمراء، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارتي إطفاء لمكان الحريق، وبالفحص تبين نشوب حريق مخلفات بالطابق الأخير، وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أي إصابات.