87 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى
الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:10 ص
ا ش اطباعة
اقتحم 87 مستوطنًا، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، انطلاقا من جهة باب المغاربة.
وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» - أنه تم إغلاق باب المغاربة بعد الاقتحام، وأن المستوطنين تجولوا في باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي تولت حراستهم.
وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» - أنه تم إغلاق باب المغاربة بعد الاقتحام، وأن المستوطنين تجولوا في باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي تولت حراستهم.