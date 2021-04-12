87 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم 87 مستوطنًا، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، انطلاقا من جهة باب المغاربة.وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» - أنه تم إغلاق باب المغاربة بعد الاقتحام، وأن المستوطنين تجولوا في باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي تولت حراستهم.