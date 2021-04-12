إحالة ممرضة قتلت زوجها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية بأوسيم للجنايات

أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة، الزوجة المتهمة بقتل زوجها، أثناء ممارستهما العلاقة الزوجية فى أوسيم، للمحاكمة امام الجنايات.وكشفت التحقيقات أن المتهمة "ا. ش"، تعمل ممرضة، كانت على خلافات مع زوجها وأسرته بسبب سابقة عملها في ملهى ليلي، فضلا عن عدم إنفاق زوجها على الأسرة واعتياده سبها وإهانتها.وأضافت التحقيقات أن الزوجة اعتادت وزوجها ممارسة العلاقة الزوجية، بعد توثيق الزوج ويوم الجريمة طالبها بواجباتها فانصاعت له، لكنها طلبت أن توثق يديه خلف ظهره وقدميه كعادتيهما ووافق الزوج.وتابعت التحقيقات أن الزوجة خنقت زوجها المقيد بـ "إيشارب" مستغلة عدم قدرته على مقاومتها، واحكمت قبضتها على طرفي الإيشارب حتى فارق الحياة، وظلت بجانب الجثة لساعات قبل أن تهرب وابنهما لمنزل أسرتها في الصف.