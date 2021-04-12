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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

بعد فوزه بجائزته.. إسلام حمادة: الأبنودي كبيرنا الذي علمنا الشعر

الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:09 ص
الشاعر الشاب إسلام
الشاعر الشاب إسلام حمادة،
خلف جابر
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قال الشاعر الشاب إسلام حمادة، تعليقا على فوز ديوانه «بيورثوا المأساة ببساطة» الصادر عن دار فهرس للنشر والتوزيع، في القائمة القصيرة لجائزة الشاعر عبدالرحمن الأبنودي، إن هذه هي المرة الثانية له مع مسابقة الخال، حيث سبق أن ترشح ديوانه «ربع ساعة نهار» لنفس الجائزة في دورتها الأولى.

وأضاف الشاعر في تصريح خاص لـ«الدستور» أن ديوان «بيورثوا المأساة ببساطة»، يحمل هم جيلين منفصلين متصلين بلغة بسيطة مثل التي يتناقلها الناس يوميا، وعن ترشحه للقائمة القصيرة هذه الدورة، فأوضح قائلا «هذا خبر مبهج، خصوصا الترشح في مسابقة تحمل اسم الخال وتخلد ذكراه، فهو كبيرنا الذي علمنا الشعر، أهنئ نفسي والرفاق الذين شرفت بمحاذاتهم في هذه القائمة».

و أعلنت مكتبة الإسكندرية القائمة القصيرة لـ «جائزة الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي لشعر العامية والدراسات النقدية»، في ذكرى ميلاد الشاعر الموافق 11 إبريل، وهذا لما للراحل من إسهام كبير في شعر العامية المصرية، وفى مختلف جوانب الإبداع من شعر ونقد وجمع للتراث وحوار درامي وأغان تغنى بها أشهر مطربي الوطن العربي.

و كانت مكتبة الإسكندرية قد بدأت في تلقي الأعمال المشاركة بمقرها في بيت السناري بالقاهرة في الفترة من 1112020 وحتى3112021، وتم مد فترة التقديم إلى 15 فبراير 2021، نظرًا للظروف الصعبة التي يمر بها العالم حاليًا في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وعملت لجنة التحكيم بعد ذلك على تقييم الأعمال بنظام الدرجات من أصل 400 درجة، وقد انتهت من تجميع الدرجات واختيار القائمة القصيرة في أبريل.

واعتمد الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، تلك النتائج بمجرد انتهاء اللجنة من أعمالها، وجاءت القائمة في فرع شعر العامية والترتيب أبجديًا كالتالي:

- أحمد محمد أحمد أمين الجمل عن ديوانه: «جاوي».

- إسلام حمادة عيد محمد عثمان عن ديوانه: «بيورثوا المأساة ببساطة».

- حبيبة زين العابدين عبد الرسول جودة عن ديوانها: «سيرة الجميز».

- خليل عز الدين خليل الحلواني عن ديوانه: «الحب في شارع الجيش».

- ضياء الحق شعبان فريد على شدو عن ديوانه: «ضل عطشان للدفا».

وفي فرع الدراسات النقدية جاءت القائمة كالتالي طبقًا للترتيب الأبجدي:

- أحمد محمد الصغير محمد عن دراسته: «سيمياء القصيدة الدرامية في شعر عبدالرحمن الأبنودي؛ مقاربة نقدية».

- أسماء عطا جاد الله عبد الكافي عن دراستها: «ملحمة البناء وآلية التواصل الاجتماعي في ديوان جوابات حراجي القط للأبنودي دراسة تحليلية».

- رضا عطية إسكندر فرج عن دراسته: «أبنية التشكيل الشعري عند عبدالرحمن الأبنودي».

- محمد هلال إبراهيم محمد ريان عن دراسته: «ربابة لبطل مهمَّش (الأبنودي راوي السيرة الشعبية الحديثة- أحمد سماعين وحراجي القط)».

يذكر أن هذه هي الدورة الثالثة للمسابقة التي تنقسم إلى فرعين، الفرع الأول لجائزة الشعر العامية، ويتطلب أن يكون الديوان مطبوعًا وبالعامية المصرية، أما الفرع الثاني للجائزة فهو في الدراسات النقدية، ويتطلب أن تناقش الدراسة أحد الجوانب الإبداعية في شعر عبدالرحمن الأبنودي.

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