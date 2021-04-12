ننشر صورة جواز سفر روسية متهمة بممارسة الدعارة في نهار رمضان

حصلت "الدستور" علي صورة ضوئية من جواز سفر فتاة روسية، متهمة بممارسة الدعارة في نهار رمضان مع 3 شباب العام الماضي.وتبين من التحريات، انه عقب ورود بلاغ من أمن مدينة الرحاب بقيام شخصان بالتشاجر معهم وبالانتقال للفحص ومقابلة المبلغ وتبين أنه يدعي "و. م. ع. ع"، وتبين وجود شخصين تشاجرا معه، وهم "ك. ا " والثاني " س. ط"، وأفاد المبلغ أنه أثناء تواجده أسفل العقار حراسته، فوجي بالمشكو في حقهما بمحاولة الصعود لشقة سيدة تعيش بمفردها روسية الجنسية سيئة السمعة ويتردد عليها الكثير من الشباب لممارسة الرزيلة، وأنه حال قيامه بمنعهما تعديا عليه وعلى زميله بالضرب ومحاولة الصعود بالقوة.وأفادا بتواجد شخص آخر داخل شقة تلك السيدة فقام بالصعود الشقة الروسية وبالطرق علي الباب فتح لهم شخص تبين انه يدعي"أ. س "، وبسؤاله عن سبب تواجده بتلك الشقة لم يبدي سببا معقولا وشاهد بنظره على كرسي متواجد "زجاجات بيرة"، وبالدخول للشقة للفحص تلاحظ له وجود سيدة روسية بملابسها المنزلية وتبين انها تحمل جواز سفر، واثناء الفحص تم ضبط ( كيس بلاستيك بداخله مجموعة من "الواقي الذكري" للرجال، ومبلغ مالي، وهاتف محمول خاص).وأضافت التحريات تعذر التحدث معها باللغة الروسية وبإعادة مناقشة المتهم المضبوط، أفاد بأنه تعرف علي المتهمة المضبوطة من خلال موقع إباحي، وقام بالاتفاق معها لممارس الرزيلة مقابل 2500 جنيه لنصف ساعة فقط، وانه راسلها علي ذلك الموقع من خلال هاتفه المحمول والذي تم ضبطه،وبفحصه تبين قيامه بمراسلة المتهمة المضبوطة والاتفاق معها علي ممارسة الرذيلة مقابل 5000 جنيه في الساعة وانه اتفق معها لمدة نصف ساعة مقابل 2500 جنيه.فيما أقر المتهم الثاني "ك. ا " بالتعرف علي المتهمة المضبوطة من خلال موقع إباحي علي شبكة الانترنت بالاشتراك مع الثالث" س. ط"، والاتفاق لممارسة الرزيلة مع المتهمة المضبوطة مقابل 8000 جنيه للساعة الواحدة، وأنه حال قيامهما بالصعود للشقة قام المبلغ بمنعهما فقاموا بالتعدي عليه بالضرب وانه تواصل مع المتهمة المضبوطة من خلال هاتفه المحمول، وبفحصه تبين قيامه بمراسلة المتهمة من خلال هاتفه وإرسال واستقبال صور من موقع وصفحة المتهمة المضبوطة، وتبين تعذر مناقشة المتهمة لكونها تتحدث الروسية.وكشف مالك الشقة انه مؤجر الشقة الروسية وانه لا يعلم بممارساتها الرزيلة، وكشف المبلغ " و. م " بأنه حال تواجده أمام العقار محل حراسته، وقيام المتهمين بالتعدي عليه للصعود للمتهمة سيئة فقاموا بالاتصال بالنقطة.فيما قررت امس المحكمة الاقتصادية، تأجيل محاكمة المتهم "أ. س" لـ 24 أبريل للنطق بالحكم، وحضر جلسة اليوم المستشار إسماعيل بركة، المحامي، والمحامي محمد إسماعيل، دفاع المتهم، ودفع بانتفاء الاسناد المادي لجريمة استخدام موقع اباحي لممارسة الدعارة، وخلو هاتف المتهم من أي دليل مادي علي تواجده بالموقع الاباحي، وطلب الدفاع براءة المتهم.