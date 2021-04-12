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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى إنشاء محطتين وقود بمنفذ النصر وشارع نهضة بورسعيد

محافظ بورسعيد يتابع إنشاء محطتين وقود بمنفذ النصر وشارع نهضة بورسعيد

الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:09 ص
جريدة الدستور
بورسعيد:شيماء رشاد
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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، اجتماعا لمتابعة مستجدات العمل فى إنشاء محطتين وقود تعمل بالغاز الطبيعى وذلك بمحيط منفذ النصر وشارع نهضة بورسعيد، ضمن أعمال إنشاء وتطوير ١١ محطة تموين تعمل بالغاز الطبيعى فى كافة أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير محطات تموين السيارات لتعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء بالإضافة إلى البنزين والسولار.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، ومستشار المحافظة للمساحة، ومدير التخطيط العمراني ومدير المتغيرات المكانية بالمحافظة وممثلى الشركة الوطنية للطرق القائمة على تنفيذ محطتى الوقود.

واستمع محافظ بورسعيد لمستجدات آخر تطورات العمل من خلال التنسيق بين المحافظة والشركة الوطنية للطرق، كما اطلع على محاضر تسليم الأراضى للشركة، والانتهاء من كافة الاجراءات، مشددا على سرعة البدء فى أعمال إنشاء محطتى وقود ( شارع نهضة بورسعيد ومنفذ النصر)، موجها بتذليل كافة العقبات لسرعة إنجاز الأعمال فى أقرب وقت.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع، بضرورة وضع خطة زمنية للشركة القائمة على أعمال إنشاء محطات تموين الغاز الطبيعى، وذلك بما يتماشى مع أعمال التطوير التى تشهدها محطات الغاز بمختلف الأحياء، مؤكدا أهمية إنشاء محطات وقود جديدة تعمل بالغاز الطبيعى خاصة فى محيط المناطق التى تشهد مشروعات خدمية وتنموية عملاقة للتيسير على المواطنين أثناء تلقى خدمات تموين السيارات.

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