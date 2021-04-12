«مستثمرو دمياط»: تدشين مصانع للأثاث لتوفير فرص عمل

قال المهندس أسامة حفيلة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط، إن المنطقة بها العديد من الفرص الاستثمارية سواء كانت في استغلال الأراضي لصالح إقامة مجمعات صناعية عليها، أو وجود عنصر بشري وأيدِي عاملة كثيرة.وأضاف حفيلة في تصريح لـ"الدستور"، أن هناك خطة ستقوم الجمعية بتنفيذها خلال الفترة المقبلة، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة في النهضة التنموية، وهي تدشين مصانع خاصة بصناعة الأثاث فهي ستوفر الكثير من فرص العمل، بالإضافة إلى زيادة المنتج المحلي من الأثاث ما يؤدي إلى خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات.وثمن عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترات السابقة منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن، مؤكدًا انها شجعت جميع المصانع على إعادة التشغيل وزيادة الإنتاج.