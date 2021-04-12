رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال المنصة الموحدة للكهرباء

3 - تسجيل الدخول في حالة تسجيل الحساب من قبل، أو إضافة حساب جديد عن طريق إدخال رقم التليفون والاسم والبريد الإلكتروني.4 - تعيين كلمة مرور.5 - إدخال رقم بطاقة الرقم القومي، إذا كان المواطن حديثًا ولم ينتهى من إجراء خدمات عبر المنصة قبل ذلك.

- يمكن للمواطن الذي يرغب في تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر موقع منصة الكهرباء الموحدة، التسجيل عبر الرابط من هنا.





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الخدمات التي تقدمها المنصة الإلكترونية

- توصيل العدادات الكودية والقانونية.



- خدمة العملاء والدعم الفني.



- شهادة بيانات تعاقد مصالحة.



- شهادة بيانات استهلاك خلال فترة زمنية.



- تركيب عداد بدل تالف.



- تركيب عداد بدل فاقد.



- تغيير اسم صاحب العداد.



- استبدال عداد بقدرة أكبر.



- جدولة مديونية على أقساط شهرية.



- توصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية.



- توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية.

- توصيل العدادات الكودية والقانونية.- خدمة العملاء والدعم الفني.- شهادة بيانات تعاقد مصالحة.- شهادة بيانات استهلاك خلال فترة زمنية.- تركيب عداد بدل تالف.- تركيب عداد بدل فاقد.- تغيير اسم صاحب العداد.- استبدال عداد بقدرة أكبر.- جدولة مديونية على أقساط شهرية.- توصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية.- توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية.

- يقوم المواطن بعد الدخول عبر الموقع الرسمي، لمنصة الكهرباء الموحدة أن يقوم بتحديد شركة الكهرباء التابع لها.- يقوم العميل باختيار خدمة العملاء.- ثم الضغط على تسجيل القراءة حيث يقوم بكتابة الأرقام الموجودة بالعداد بالكامل.