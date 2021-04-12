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الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:31 م
الكهرباء
الكهرباء
وكالات
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يبحث الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية عن رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وذلك بعد أن قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مد مهلة تقديم طلبات تحويل ممارسة الكهرباء إلى العداد الكودي، وكذلك تسجيل قراءة عداد الكهرباء.

وارتفعت معدلات البحث خلال الأيام السابقة عن رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل.

وتوفر "الدستور" لقراءها رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الاثنين 12 أبريل 2021.

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء


1 - يمكن للمواطنين الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، من هنا.

2 - اختيار منصة الخدمات الموحدة.

3 - تسجيل الدخول في حالة تسجيل الحساب من قبل، أو إضافة حساب جديد عن طريق إدخال رقم التليفون والاسم والبريد الإلكتروني.

4 - تعيين كلمة مرور.

5 - إدخال رقم بطاقة الرقم القومي، إذا كان المواطن حديثًا ولم ينتهى من إجراء خدمات عبر المنصة قبل ذلك.

خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال المنصة الموحدة للكهرباء


- يمكن للمواطن الذي يرغب في تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر موقع منصة الكهرباء الموحدة، التسجيل عبر الرابط من هنا.


- يقوم المواطن بعد الدخول عبر الموقع الرسمي، لمنصة الكهرباء الموحدة أن يقوم بتحديد شركة الكهرباء التابع لها.

- يقوم العميل باختيار خدمة العملاء.

- ثم الضغط على تسجيل القراءة حيث يقوم بكتابة الأرقام الموجودة بالعداد بالكامل.

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الخدمات التي تقدمها المنصة الإلكترونية


- توصيل العدادات الكودية والقانونية.

- خدمة العملاء والدعم الفني.

- شهادة بيانات تعاقد مصالحة.

- شهادة بيانات استهلاك خلال فترة زمنية.

- تركيب عداد بدل تالف.

- تركيب عداد بدل فاقد.

- تغيير اسم صاحب العداد.

- استبدال عداد بقدرة أكبر.

- جدولة مديونية على أقساط شهرية.

- توصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية.

- توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية.

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