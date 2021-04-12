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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. الصحة تبدأ تطبيق المواعيد الجديدة لمراكز لقاح كورونا

الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:22 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، عن بدء تطبيق المواعيد الجديدة لمراكز تلقى لقاح فيروس كورونا غدًا الثلاثاء، حيث سيتم مد العمل بالمراكز حتى الساعة العاشرة مساءً بدلًا من التاسعة مساءً بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان.

وأوضحت لـ"الدستور" أنه تم مد العمل في المراكز لإعطاء فرصة أكبر للمواطنين لتلقى اللقاح وتخفيف التزاحم، حيث إنه من المتوقع زيادة نسب الإقبال في الفترة المسائية بعد الإفطار عن الفترة الصباحية.

وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا في شهر رمضان، والبعد عن التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية.

كما شددت على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية في دور العبادة من خلال التباعد في الصفوف أثناء أداء الصلوات، والالتزام بسجادة الصلاة الشخصية، وارتداء الكمامات، وعدم الاختلاط بشكل كبير مع كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة.

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