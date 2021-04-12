ضياء رشوان يعقد مؤتمرًا صحفيًا قبل اجتماع مجلس النقابة اليوم

يعقد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، مؤتمرا صحفيا بعد قليل، بمقر النقابة، لمناقشة الملفات المطروحة على اجتماع مجلس النقابة.وقال رشوان: يسعدني أن التقي معكم صباح اليوم الاثنين بمكتبي بالنقابة لاستعراض أمور مهمة للغاية قبل اجتماع مجلس النقابة.وكان رشوان، دعا مجلس النقابة للاجتماع اليوم الاثنين الموافق 12 أبريل 2021 الساعة 12 ظهرا، لتشكيل هيئة المكتب واللجان، وما يستجد من أعمال يقررها المجلس.