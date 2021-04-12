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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«عوض» تستقبل «سعفان» في بداية جولته بدمياط

الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:02 ص
جريدة الدستور
دعاء جابر
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واصل وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الاثنين، جولاته الميدانية للمحافظات، حيث يزور خلالها محافظة دمياط، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجا، والعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين لشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم.

واستقبلت منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها بديوان عام المحافظة، وزير القوى العاملة فى بداية جولته بالمحافظة.

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بتسليم وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين بالمحافظة، وفاءً لما وعد به الوزير في هذا الخصوص، بحضور إسلام إبراهيم نائب المحافظ، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، ومني علي الأطروش مدير مديرية القوي العاملة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتشمل بوالص التأمين على الحياة 1503 عمال غير منتظمين من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية القوى العاملة، فضلا عن 1804 من صغار الصيادين الذي تم حصرهم بعد جولات الوزير بالمحافظات البحرية، للتأمين على الحياة ضد الحوادث الشخصية، حيث تغطي الوثيقة الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم بما في ذلك نفقات العلاج الطبي.

كما يلتقى الوزير والمحافظ العمالة المصرية العائدة الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة لهم ومساعدتهم في مبادرة "ابدأ مشروعك"، بالإضافة إلي تسليم عدادًا من عقود العمل لذوي الهمم والعزيمة، فضلا عن تسليم شهادات إتمام دورات التدريب المهني للمتدربين على مهن التفصيل والخياطة والكهرباء بالوحدة المتنقلة التابعة لوزارة القوى العاملة المتواجدة بقرية أبو راشد مركز كفر سعد بدمياط.

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