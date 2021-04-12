5 معلومات عن رحلة يوري جاجارين إلى الفضاء

قبل ستين عاما بالتمام، أصبح الرائد الروسي يوري جاجارين أول إنسان ينطلق إلى الفضاء الخارجي محققا بذلك فوزا للاتحاد السوفياتي في سباقه مع الولايات المتحدة على غزو الفضاء وممثلا فصلا جديدا في تاريخ استكشاف الفضاء.في ما يأتي 5 أمور يجب معرفتها عن رحلة جاجارين الأسطورية.اختير جاجارين، وهو عامل حديد سابق تحول إلى طيار عسكري، من بين آلاف المرشحين للخضوع للتدريب الصارم المطلوب للقيام برحلة فضائية.وبعيدا عن النتائج الممتازة التي حققها في الاختبارات، قيل إن جاجارين الذي كان يبلغ من العمر 27 عاما آنذاك، لفت الأنظار إليه أيضا بعدما شلح حذاءه قبل دخول مركبة الفضاء "فوستوك" المخصصة للمهمة، وهي عادة متبعة في روسيا عند دخول منزل.في 12 أبريل 1961، عندما أقلعت رحلة جاجارين من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، صاح بعبارته الشهيرة "فلننطلق!".استغرقت الرحلة 108 دقائق فقط أكملت خلالها "فوستوك" دورة واحدة حول الأرض.بمجرد عودة جاجارين إلى الأرض بأمان، طغى نجاح مهمته على حقيقة أن كل شيء لم يسر وفقا لما كان مخططا.ومن بين عشرات الأخطاء التقنية، دخلت مركبته الفضائية المدار على ارتفاع أعلى مما كان متوقعا.ولو تعرض نظام الفرامل الخاص بها لأي عطل، كان سيضطر جاجارين إلى الانتظار حتى تبدأ المركبة الفضائية الهبوط التلقائي.وفيما تم تزويد "فوستوك" ما يكفي من الطعام والماء والأكسجين للصمود 10 أيام، فإن الارتفاع العالي يعني أن الانتظار كان سيكون أطول بكثير وأن إمدادات جاجارين كانت ستنفد.