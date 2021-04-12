تايوان تتوقع بدء توزيع لقاحات كورونا اليوم

تتوقع الحكومة التايوانية بدء توزيع 198 ألفا و600 جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد19- المقدم من خلال برنامج كوفاكس للمستشفيات مساء اليوم الإثنين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية التايوانية نقلا عن إدارة الغذاء والدواء.تلقت تايوان 199 ألفا و200 جرعة من لقاحات كوفيد19- المقدمة من خلال برنامج كوفاكس في الرابع من أبريل، حسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.وتنهي الحكومة اختبارات على الحزمة الأولى من لقاحات كوفيد19- المقدمة من كوفاكس صباح اليوم الإثنين.