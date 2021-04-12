8320 إصابة جديدة بكورونا و277 وفاة فى روسيا

سجلت روسيا اليوم الإثنين 8320 إصابة جديدة بكوفيد-19 من بينها 1833 في موسكو مما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و649710 إصابات منذ بدء الجائحة.وذكر فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا أن 277 شخصا توفوا بفيروس كورونا مما رفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 103263 حالة.وسجلت وكالة الإحصاءات، التي تجري إحصاء منفصلا، عددا إجماليا أكبر بكثير بلغ 225 ألف وفاة من أبريل عام 2020 إلى فبراير من العام الجاري.