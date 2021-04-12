التعليم: الدراسة مستمرة فى رمضان والحضور اختياري

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدراسة مستمرة فى شهر رمضان الكريم، على يكون أن حضور الطلاب فى جميع أنواع المدارس اختياري، بعد موافاة ولي الأمر المدرسة بذلك.وأكد أنه سيتم تطبيق المواعيد الجديدة في الحضور بالمدارس بداية من غدا الثلاثاء مع انطلاق أول يوم في شهر رمضان المبارك، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب.وكانت الوزارة، أعلنت أن أيام حضور الطلاب لن تزيد عن 3 أيام أسبوعيًا لكل صف دراسى على أن يتم العمل بالجداول التبادلية بين الصفوف المختلفة لتقليل تواجد الطلاب بالمدارس، مع استكمال المناهج الدراسية من خلال الوسائل التكنولوجية منها القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية، مشددة على أن المقررات الخاصة بشهرى أبريل ومايو متوفرة على المنصات وأى طالب يستطيع أن يستفيد منها.وأوضحت الوزارة، أن الطالب الذى يرغب في استكمال المنهج أونلاين يبلغ المدرسة برغبة ابنه في الغياب، موضحة أنه لا إجبار على الحضور لأى طالب فى أي صف دراسى سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة مع ضرورة التزام المدارس الخاصة بتفعيل خدمة الزوم للطلاب للاستفادة من شرح المعلمين.وشددت الوزارة، أن الامتحان المجمع للطلاب من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى نهاية الأسبوع الأخير من أبريل الجارى، وأيضا لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية، إضافة إلى عقد الامتحان التجريبى الأول لطلاب الثانوية العامة أيام 18 و20 و22 من الشهر الجارى، قائلة: العام الدراسى سوف يتم استكماله وفقا للمواعيد المحددة.