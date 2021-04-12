شركة فضاء روسية تتهم أمريكا بـ«الغدر»

قال رئيس مؤسسة روس كوسموس الفضائية الروسية، دميتري روجوزين، اليوم الإثنين، إن المؤسسة خسرت عدة عقود محتملة لإطلاق أقمار صناعية أجنبية بسبب ما وصفه بـ"العقوبات الأمريكية الغادرة".وأضاف روجوزين في تصريح لوكالة أنباء روسية في نشرتها باللغة الإنجليزية:"إن عملائنا الذين أرادوا الإنطلاق إلى الفضاء على متن صواريخ روسية، اضطروا للتخلي عن ذلك بسبب العقوبات الأمريكية الغادرة، وذلك في حال إن كانت مكونات المركبة الفضائية مصنوعة في الولايات المتحدة".وفرضت الولايات المتحدة عام 2020 عقوبات على مركز "بروغريس" الفضائي الروسي ومعهد الهندسة الميكانيكية التابع لمؤسسة "روس كوسموس" والذي يعمل داخله مركز إدارة التحليق الروسي.وفرضت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" منذ عدة سنوات حظرا على استخدام المعدات الفضائية الروسية بعد 31 ديسمبر عام 2022 لإطلاق أقمار صناعية من المخطط استخدامها لتقديم الخدمات للعسكريين الأمريكيين.