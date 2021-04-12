مصدر أمني ينفي تعرض نزلاء السجون لسوء معاملة: «ادعاء إخواني»

نفى مصدر أمني صحة ما تضمنه فيلم تسجيلى أذاعته إحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، من ادعاءات بشأن تعرض نزلاء السجون لسوء معاملة، وعدم مراعاة ضوابط ترحيل المسجونات.وأكد المصدر أن ما تم تناوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة جملة وتفصيلًا، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى ضمن المحاولات المستمرة للأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات.