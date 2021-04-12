قانون العمل يلزم العامل بإجراء اختبار تعاطي المخدرات على نفقة صاحب المنشأة

تسعى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لوضع مشروع قانون العمل الجديد على أجندة المناقشات، لاسيما بعد مروره بمراحل مناقشات عدة في البرلمان السابق، وسط مطالبات من قبل أعضاء اللجنة بضرورة الانتهاء من مناقشته وحسم المواد المتبقية منه.وأوشكت لجنة القوى العاملة في البرلمان الماضي، على الانتهاء من مناقشة كافة مواده واعدادها للتقرير النهائي حوله، الأمر الذي تحاول اللجنة الحالية استكمال تلك المراحل وصولًا إلى إعداد التقرير النهائي لإرساله للأمانة العامة للمجلس لتحديد موعد لإدراجه بجدول الجلسات العامة وعرضه للمناقشة على النواب.ووضع مشروع القانون أحكاما تتعلق بتعاطي العامل لأي مواد مخدرة تؤثر على سير العمل، حيث نصت المادة 108 على أنه يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة أو المسكرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك، على أن يكون ذلك خلال مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ بداية التعاقد أو آخر اختبار طبي تم إجراؤه، ويكون ذلك على نفقة صاحب العمل، ويتم الاختبار الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة.وتحدد لائحة الجزاءات التأديبية بالمنشأة الجزاء الواقع على العامل عند ثبوت تعاطيه للمواد المخدرة أو المسكرة.