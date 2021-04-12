«الطاقة الأردنية» تعلن فرص استثمارية بالتنقيب عن النفط والغاز

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية عن الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال التنقيب عن النفط والغاز في الأردن لعام 2021 من خلال نشرة تعريفية بالمناطق المفتوحة لجذب المستثمرين للقطاع.ووفق النشرة أعلنت الوزارة عن سبع مناطق هي (الأزرق، السرحان، السرحان التطويرية، المرتفعات الشمالية، الجفر، غرب الصفاوي، والبحر الميت)، للاستكشاف والتطوير للمستثمرين الجادين وذلك من خلال "نظام مشروعات استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية" الذي يتيح الفرصة لقبول العروض المباشرة من الشركات المهتمة والمؤهلة لاستكشاف وتطوير المناطق المفتوحة للاستثمار في المملكة، وكذلك لتحفيز الاستثمار التجاري من خلال تسهيل إجراءات استغلال الثروات الوطنية وفق أسس ومعايير تقوم على الشفافية والوضوح.كما تتضمن النشرة، المنشورة على موقع الوزارة الالكتروني، المعلومات الأولية الخاصة بالنتائج الرئيسية للدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وخطوط المسح الزلزالي والأحواض الرسوبية والدراسات التركيبية في كل منطقة وكذلك عدد الآبار المحفورة فيها وأعماقها والشواهد النفطية في كل منها.وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الوزارة للترويج للمشروعات الإستثمارية في استكشاف النفط والغاز في المناطق المتاحة والمؤملة للاستكشاف والتطوير.