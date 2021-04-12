لجنة الأمن والدفاع العراقية: «داعش» لم يعد يمثل تهديدًا للدولة

أكدت لجنة الأمن والدفاع العراقية في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، أن تنظيم داعش الإرهابي لم يعد يمثل تهديدًا للدولة.وخلال اليومين الماضيين، كانت قد حذرت وزارة الدفاع الفرنسية من أن "تنظيم داعش عاد للظهور في العراق وسوريا".وقالت الوزارة إن "تنظيم داعش انهزم جغرافيا لكنه قادر على التحرك".وأشارت الوزارة إلى أن "هدف فرنسا التي تقود العمليات البحرية للتحالف هو تفكيك داعش نهائيا".والخميس، كشفت وزارة الدفاع البريطانية أنها نفذت عدة ضربات جوية استهدفت تنظيم داعش في شمال العراق الشهر الماضي في إطار عملية منسقة مع قوات برية عراقية استغرقت عشرة أيام.وأضافت الوزارة أن قوات الأمن العراقية طردت قوات التنظيم من منطقة جبال مخمور إلى الجنوب الغربي من أربيل في حين نفذت طائرات تابعة للقوات الجوية الملكية، وطائرات أخرى للتحالف هجوما جويا خلال العملية.