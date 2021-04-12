«الزراعة» تصمم دليلا للمنتجات الخالية من الأمراض

قال الدكتور أشرف خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات بوزارة الزراعة، إنه تم تصميم دليل للمعهد لتقديم بعض المعلومات عن المعهد والتي تتمثل في توفير منتج خالي من الأمراض وآمن صحيا وقابل للتصدير في إطار المحافظة على البيئة من التلوث ومن دخول أي مسببات مرضية جديدة وتقليل تكلفة الإنتاج.وأضاف خليل، أن الدليل يشمل استعراض أهداف المعهد العامة ومنها زيادة الناتج القومي والارتقاء بجودة المنتج الزراعي وتقليل الخسائر الناتجة عن الأمراض النباتية وزيادة القدرة التنافسية للمحاصيل التصديرية، بالإضافة إلى استعراض تاريخ إنشاء المعهد والخدمات التي يقدمها، للمهتمين بمجال أمراض النبات سواء من الباحثين بالمعاهد المختلفة بمركز البحوث الزراعية أو الباحثين بمركز بحوث الصحراء أو أعضاء هيئة التدريس بكليات الزراعة والعلوم بجامعات مصر المختلفة أو الشركات وكبار المزارعين في مصر.