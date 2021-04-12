تحصين 50946 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أعمال الحملة القومية لتحصين رؤوس الأبقار والأغنام بنطاق محافظة الدقهلية وذلك ضد مرض الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام.وأوضح المحافظ ان أعمال الحملة أسفرت خلال الأيام الماضية عن تحصين 50946 رأس ماشية من الأبقار والأغنام بنطاق المحافظة.جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية بشأن نتائج أعمال الحملة بنطاق المحافظة خلال الفترة الماضية.وأوضح وكيل الوزارة أنه لا توجد أى حالات اشتباه بمرض الجلد العقدي للأبقار وجدري الاغنام، وأن المديرية تقوم أيضا بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الادارات والوحدات المحليه كما تقوم لجان الإرشاد بالمديريه بتوعيه المواطنين ضد الأمراض الوبائيه قبل التحصين.وأكد محافظ الدقهلية أن الحملة القومية للتحصين المشار إليها ستستمر على مدى شهر كامل، مضيفا أن حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها تعد هدفا قوميا، وأن الدولة تعمل على زيادة الإنتاج الحيوانى بما يؤدى إلى خفض أسعار اللحوم ومنتجات الألبان، كما أكد ضرورة التوسع فى نشر التوعية للمربين وتجار رؤوس الماشية بشكل عام بخطورة الأمراض الوبائية على الحيوانات والتى تمثل حال انتشارها إهدارا لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها.