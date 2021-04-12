رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحصين 50946 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:39 ص
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة
تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أعمال الحملة القومية لتحصين رؤوس الأبقار والأغنام بنطاق محافظة الدقهلية وذلك ضد مرض الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام.

وأوضح المحافظ ان أعمال الحملة أسفرت خلال الأيام الماضية عن تحصين 50946 رأس ماشية من الأبقار والأغنام بنطاق المحافظة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية بشأن نتائج أعمال الحملة بنطاق المحافظة خلال الفترة الماضية.

وأوضح وكيل الوزارة أنه لا توجد أى حالات اشتباه بمرض الجلد العقدي للأبقار وجدري الاغنام، وأن المديرية تقوم أيضا بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الادارات والوحدات المحليه كما تقوم لجان الإرشاد بالمديريه بتوعيه المواطنين ضد الأمراض الوبائيه قبل التحصين.

وأكد محافظ الدقهلية أن الحملة القومية للتحصين المشار إليها ستستمر على مدى شهر كامل، مضيفا أن حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها تعد هدفا قوميا، وأن الدولة تعمل على زيادة الإنتاج الحيوانى بما يؤدى إلى خفض أسعار اللحوم ومنتجات الألبان، كما أكد ضرورة التوسع فى نشر التوعية للمربين وتجار رؤوس الماشية بشكل عام بخطورة الأمراض الوبائية على الحيوانات والتى تمثل حال انتشارها إهدارا لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها.
تحصين 50946 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية
تحصين 50946 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية
تحصين 50946 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية
تحصين 50946 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية
تحصين 50946 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية
تحصين 50946 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيره الروسي بالقاهرة

إحالة ممرضة قتلت زوجها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية بأوسيم للجنايات

السجن 8 سنوات لأحمد بسام زكى بتهمة هتك عرض 3 فتيات

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم


الصور

image description

جامعة أسيوط تدعو طلاب الجامعات للمشاركة فى ملتقى «مصر الحضارة»

image description

محافظ أسيوط: تجهيز وتعبئة 7 آلاف كرتونة مواد غذائية لحملة مؤسسة مصر الخير "افطار صائم"

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة " نبيل العزبي الابتدائية " تخيلدًا لأسم المحافظ الأسبق

image description

جامعة أسيوط تعلن تخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان

image description

الطريق إلى إسبانيا.. بطل الأهلي يتحدث عن تأهله لبطولة البحر المتوسط

الأكثر قراءة

إحالة ممرضة قتلت زوجها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية بأوسيم للجنايات

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

ماليزيا: لقاح سينوفاك آمن لكبار السن

مصابو كورونا يواجهون السجن في كمبوديا

عاصفة تضرب موانئ بريمورسك وأوست لوجا في روسيا

خليط من الأجسام المضادة يخفض من خطورة إصابات كورونا

أيام زمان

«سابلي ألف جنيه في الكانتين» كيف ساند الزعيم حاتم ذو الفقار في محنته؟

«وصفها بالفتاة اللعوب».. أسرار خلافات شادية مع موسيقار الأجيال

«هفتح ورشة ميكانيكا».. كيف كادت سعاد حسني تتسبب في اعتزال أحمد مظهر؟

ماذا عندك يا مرسي.. كيف اكتشف شاعر الأغنية نفسه عبر قصيدة رثاء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
د. منى حلمى
أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد
مؤمن المحمدي
الدوبلير
المزيد

الثقافة

حبيبة الزين: فرحت بوجودي في جائزة تحمل اسم «الأبنودي»

«كتب الفراعنة فى عالم الآخرة».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

«قصور الثقافة» تختتم ملتقى فنون وثقافة المرأة ببورسعيد

«ثقافة المنيا» تشارك في احتفالية «القومي للمرأة» بيوم اليتيم