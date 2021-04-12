غلق 21 عيادة ومركز طبى بدون ترخيص بالدقهلية

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية غلق مخزن أدوية بمدينة ميت غمر إداريا لمخالفته للقانون وممارسته النشاط دون تعيين مدير صيدلي مسئول.كما قرر "المحافظ" إعادة ممارسة النشاط لـ3 صيدليات فى مركزي طلخا والسنبلاوين بعد انقضاء المدة القانونية المقررة للغلق وتلافى المخالفات وتعيين مدير مسئول.كما قرر أيضا غلق 21 من العيادات والمراكز الطبية للعلاج الحر فى تخصصات الأطفال والأسنان والتحاليل الطبية والنسا والتوليد والعلاج الطبيعي والباطنة والقلب والجلدية وجراحة العظام والأنف والأذن والطب النفسي في كل من المنصورة ودكرنس وطلخا لتشغيلها بدون ترخيص ووجود مخالفات بها.ووجه "المحافظ" بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الغلق للمخزن المشار إليه، وسرعة إنهاء إجراءات التشغيل وإعادة النشاط للصيدليات التى تلافت ملاحظاتها وقامت بتعيين المدير المسئول وانقضت مدة الغلق لها وفقا للقانون.كما وجه "مختار" بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال منشآت العلاج الحر المخالفة والتى تقرر غلقها.وأشار إلى ضرورة استمرار حملات الرقابة على مختلف المنشآت الصحية والصيدليات وأيضا محلات بيع الأغذية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين، مؤكدا على تطبيق القانون بكل الحسم والحزم لردع المخالفين.