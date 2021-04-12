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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود مؤشرات البورصة بالمستهل.. وإيقاف التعامل مؤقتا على أسهم 8 شركات

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:35 ص
جريدة الدستور
اكرم عمران
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ارتفعت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، لدى مستهل تعاملات اليوم الاثنين، ثاني معاملات الأسبوع، بدعم من عمليات شراء استباقية على اغلبية اسهم السوق المتداولة.

و صعد المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 10443 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 2022 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 12897 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 4045 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 1958 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 2896 نقطة.

و في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ 5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم الإسماعيلية مصر للدواجن، العربية للمحابس، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العبوات الطبية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المصرية للدواجن، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر).

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