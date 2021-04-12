صعود مؤشرات البورصة بالمستهل.. وإيقاف التعامل مؤقتا على أسهم 8 شركات

ارتفعت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، لدى مستهل تعاملات اليوم الاثنين، ثاني معاملات الأسبوع، بدعم من عمليات شراء استباقية على اغلبية اسهم السوق المتداولة.و صعد المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 10443 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 2022 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 12897 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 4045 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 1958 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 2896 نقطة.و في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ 5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم الإسماعيلية مصر للدواجن، العربية للمحابس، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العبوات الطبية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المصرية للدواجن، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر).