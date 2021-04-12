إعدام 1300 كيلو سلع غذائية فاسدة بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظة الدقهلية استمرار حملات المرور والتفتيش على المطاعم والمحلات لبيع السلع الغذائية بمراكز ومدن المحافظة، وفقا لقرار المحافظة رقم 369 للجنة المشكلة برئاسة السيدة منال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة.وأوضحت منال الغندور السكرتير المساعد أن الحملة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم والسلع غير الصالحة للاستخدام الآدمى، مشيرة إلى المرور على عدد من منافذ بيع اللحوم شملت 5 منافذ بنطاق حى غرب المنصورة بمشاركه أجهزة المحافظة، وأسفرت عن إعدام 1300 كيلو من الأغذية غير الفاسدة وذلك للتغير فى الخواص الطبيعية من حيث الرائحة والملمس وتشمل لحوم قطع وكبدة ولانشون.وأوضح محافظ الدقهلية أن هذه الحملات اليومية تستهدف ضمان توافر السلع الغذائية واللحوم والخضروات بالمواصفات الصحية السليمة والمتابعة المستمرة للمواد الغذائية المعروضة من حيث الصلاحية للاستهلاك الآدمى، حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين مشيرة إلى متابعته الشخصية لنتائج هذه الحملات.وأكد مختار على ضرورة الاستمرار فى تنفيذ الحملات الرقابية على كافة منافذ ومحلات بيع اللحوم ومنتجاتها وجميع المنشآت الغذائية والتموينية والمحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المواد المعروضة والتصدى لاية محاولات للتلاعب وتنفيذ القانون بكل الحسم والحزم والتصدى للمخالفين.