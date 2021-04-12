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الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إخلاء برج سكنى بالمنصورة بسبب ميل مفاجئ

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:31 ص
إخلاء برج سكنى بالمنصورة
إخلاء برج سكنى بالمنصورة
الدقهلية : عمرو الحوتى
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سادت حالة من الذعر فجر اليوم الإثنين بين سكان برج مكون من 13 طابقًا بتقسيم خطاب بمدينة المنصورة والمبانى المجاروة له عقب ميل مفاجئ فى المبنى وظهور شروح فى الدور التاسع، فيما فرضت قوات الحماية المدنية كردونًا أمنيًا حول المبنى والمبانى المجاورة له، وعرض العقار على اللجنة الهندسية لمعاينته.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد  بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة من أهالى منطقة تقسيم خطاب بمدينة المنصورة بحدوث ميل فى عقار سكنى مكون من 13 طابقا وظهور شروخ فى الطابق التاسع.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية ومسؤولى حى غرب المنصورة إلى مكان البلاغ وتم إخلاء العقار من السكان والعقار الملاصق له لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
إخلاء برج سكنى بالمنصورة بسبب ميل مفاجئ
إخلاء برج سكنى بالمنصورة بسبب ميل مفاجئ
إخلاء برج سكنى بالمنصورة بسبب ميل مفاجئ
إخلاء برج سكنى بالمنصورة بسبب ميل مفاجئ
إخلاء برج سكنى بالمنصورة بسبب ميل مفاجئ
إخلاء برج سكنى بالمنصورة بسبب ميل مفاجئ

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