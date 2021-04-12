إخلاء برج سكنى بالمنصورة بسبب ميل مفاجئ

سادت حالة من الذعر فجر اليوم الإثنين بين سكان برج مكون من 13 طابقًا بتقسيم خطاب بمدينة المنصورة والمبانى المجاروة له عقب ميل مفاجئ فى المبنى وظهور شروح فى الدور التاسع، فيما فرضت قوات الحماية المدنية كردونًا أمنيًا حول المبنى والمبانى المجاورة له، وعرض العقار على اللجنة الهندسية لمعاينته.وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة من أهالى منطقة تقسيم خطاب بمدينة المنصورة بحدوث ميل فى عقار سكنى مكون من 13 طابقا وظهور شروخ فى الطابق التاسع.وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية ومسؤولى حى غرب المنصورة إلى مكان البلاغ وتم إخلاء العقار من السكان والعقار الملاصق له لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.