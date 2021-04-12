«كل يوم سؤال».. مسابقة رمضانية لطلاب الوادى الجديد

أكد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، على تنظيم مسابقة رمضانية لطلاب المحافظة بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بقطاع تعليم المحافظة تحت عنوان "كل يوم سؤال" تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.وأوضح النيلى، أن المسابقة تستهدف الطلاب من المراحل المختلفة رياض الأطفال، الابتدائية، الإعدادية، الثانوية "عام وفني" وطلاب التربية الخاصة (فكرية. صم. دمج) بجميع الإدارات التعليمية.وأشار إلى طرح سؤال يومى على صفحة العلاقات العامة بالمديرية لمدة عشرة أيام بدءا من اليوم الأول لشهر رمضان وحتى اليوم العاشر في تمام الخامسة مساءً، ويتم تلقى الإجابات من وقت نشر السؤال حتى العاشرة مساءا ويتم اختيار وإعلان الفائز عن طريق القرعة ويتم منحه جائزة فورية.