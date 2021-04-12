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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

دراجة بخارية تصيب طفلا بنزيف بالمخ بسوهاج

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:29 ص
دراجة بخارية
دراجة بخارية
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أصيب طفل في الرابعة من العمر يقيم بناحية كوم بدار دائرة مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج باشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ، صدمته دراجة بخارية أثناء لهوه أمام منزله وجرى نقله لمستشفى راشد حماد التخصصي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغا من مستشفى راشد حماد التخصصي بسوهاج بوصول الطفل "محمد. س. ف. س" 4 سنوات ويقيم بناحية كوم بدار دائرة المركز مصابًا باشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ ادعاء حادث دراجة بخارية.

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص وسؤال عمه "محمد. ف. س" 36 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجل شقيقه المذكور أمام المنزل اصطدمت به دراجة بخارية قيادة "طايع. ا. م. ع" 17 سنة طالب – ويقيم بذات الناحية مما أدي لإصابته ونفى الشبهة الجنائية.

بسؤال قائد الدراجة البخارية قرر بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه فوجئ بالمذكور يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته.

تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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