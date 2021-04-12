العراق يُعلن تدمير أوكار لـ«داعش» في الشمال

قال نائب قائد العمليات المشتركة العراقية الفريق الركن عبد الأمير الشمري، اليوم الإثنين، إنه تم تدمير أوكار تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي بغارات جوية شنها طيران الجيش العراقي في حمرين، شمال شرقي العراق.وقال الشمري ـ في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية ـ إنه "لليوم الثاني على التوالي تستمر القوات الأمنية بتنفيذ عملية واسعة لتفتيش المناطق المحيطة ب‍حوض حمرين، بمشاركة قوات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والرد السريع والحشد الشعبي وإسناد طيران الجيش والقوة الجوية".