اختتام ندوة منظمة المرأة العربية حول كتاب "المرأة والفن والإعلام: من التنميط إلى التغيير"

اختتام ندوة منظمة المرأة العربية حول كتاب "المرأة والفن والإعلام: من التنميط إلى التغيير"
الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:23 ص
شيماء دهبطباعة
اختتمت منظمة المرأة العربية أعمال الندوة العلمية لمناقشة كتاب "المرأة والفن والإعلام: من التنميط إلى التغيير"، الذي أعدته المنظمة وشارك فيه 14 باحثًا وباحثة عربية.
توزعت أعمال الندوة على أربع جلسات هي: (المرأة راوية ومروي عنها)، و(صورة المرأة في الأدب العربي المعاصر)، و(صورة المرأة في الفنون)، و(صورة المرأة في الإعلانات والإعلام الجديد).
وفي كلمتها الختامية، وجَّهت سعادة الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة للمنظمة الشكر لجميع المشاركات والمشاركين في الندوة، وأشادت بثراء جلسات العمل. وأكدت اعتزاز المنظمة بالكتاب موضوع الندوة وأنها حريصة على طباعته في أسرع وقت وتعميم الإفادة منه عربيًا.
وأكدت ضرورة مضاعفة جهود المعنيين في مجالات التربية والثقافة والإعلام لصناعة التغيير وبناء ثقافة جديدة داعمة للمرأة ومقدرة لدورها وإسهاماتها ومناهضة لسائر أنماط العنف المرتكب ضدها، وذلك على خط متوازٍ مع التشريعات والقوانين الرادعة.
كما وجَّهت سيادتها التحية لروح الدكتورة نوال السعداوي التي رحلت في 21 مارس 2021م؛ مشيرة للدور الاستثنائي الذي لعبته السعداوي في إحداث الصدمة الثقافية في الوسط الثقافي وفي الوسط المجتمعي المصري والعربي، من خلال سعيها لتفكيك الصور النمطية ضد المرأة.
وقد قامت الأستاذة الدكتورة نيڤين مسعد، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة - منسقة المشروع البحثي للمنظمة ومحررة الكتاب بتلاوة التوصيات الختامية للندوة، والتي ضمَّت: إنشاء متحف للرائدات، واستحداث يوم لهنَّ على مستوى العالم العربي، بالإضافة إلى مشروع لتوثيق وسرد أدوار وتاريخ النساء العربيات.
هذا ويعتبر كتاب "المرأة والفن والإعلام: من التنميط إلى التغيير" ثمرة مشروع بحثي تبنته المنظمة في إطار اهتمامها الأصيل بالعمل على تغيير الصور النمطية السلبية المرتبطة بالمرأة في الثقافة العربية، وبناء ثقافة جديدة تنظر بعين المساواة والإنصاف لدور المرأة بصفتها مواطن وشريك كامل في المجتمع والتنمية.
وقد عُقدت الندوة افتراضيًا عبر تطبيق زووم، وبُثت بثًا مباشرًا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنظمة، وشارك فيها لفيف من المثقفين، والأكاديميين، والأدباء، والإعلاميين، والفنانين ضموا الباحثين الذين قاموا بإعداد فصول الكتاب، فضلًا عن السادة رؤساء الجلسات والمعقبين.
توزعت أعمال الندوة على أربع جلسات هي: (المرأة راوية ومروي عنها)، و(صورة المرأة في الأدب العربي المعاصر)، و(صورة المرأة في الفنون)، و(صورة المرأة في الإعلانات والإعلام الجديد).
وفي كلمتها الختامية، وجَّهت سعادة الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة للمنظمة الشكر لجميع المشاركات والمشاركين في الندوة، وأشادت بثراء جلسات العمل. وأكدت اعتزاز المنظمة بالكتاب موضوع الندوة وأنها حريصة على طباعته في أسرع وقت وتعميم الإفادة منه عربيًا.
وأكدت ضرورة مضاعفة جهود المعنيين في مجالات التربية والثقافة والإعلام لصناعة التغيير وبناء ثقافة جديدة داعمة للمرأة ومقدرة لدورها وإسهاماتها ومناهضة لسائر أنماط العنف المرتكب ضدها، وذلك على خط متوازٍ مع التشريعات والقوانين الرادعة.
كما وجَّهت سيادتها التحية لروح الدكتورة نوال السعداوي التي رحلت في 21 مارس 2021م؛ مشيرة للدور الاستثنائي الذي لعبته السعداوي في إحداث الصدمة الثقافية في الوسط الثقافي وفي الوسط المجتمعي المصري والعربي، من خلال سعيها لتفكيك الصور النمطية ضد المرأة.
وقد قامت الأستاذة الدكتورة نيڤين مسعد، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة - منسقة المشروع البحثي للمنظمة ومحررة الكتاب بتلاوة التوصيات الختامية للندوة، والتي ضمَّت: إنشاء متحف للرائدات، واستحداث يوم لهنَّ على مستوى العالم العربي، بالإضافة إلى مشروع لتوثيق وسرد أدوار وتاريخ النساء العربيات.
هذا ويعتبر كتاب "المرأة والفن والإعلام: من التنميط إلى التغيير" ثمرة مشروع بحثي تبنته المنظمة في إطار اهتمامها الأصيل بالعمل على تغيير الصور النمطية السلبية المرتبطة بالمرأة في الثقافة العربية، وبناء ثقافة جديدة تنظر بعين المساواة والإنصاف لدور المرأة بصفتها مواطن وشريك كامل في المجتمع والتنمية.
وقد عُقدت الندوة افتراضيًا عبر تطبيق زووم، وبُثت بثًا مباشرًا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنظمة، وشارك فيها لفيف من المثقفين، والأكاديميين، والأدباء، والإعلاميين، والفنانين ضموا الباحثين الذين قاموا بإعداد فصول الكتاب، فضلًا عن السادة رؤساء الجلسات والمعقبين.