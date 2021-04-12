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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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اختتام ندوة منظمة المرأة العربية حول كتاب "المرأة والفن والإعلام: من التنميط إلى التغيير"

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:23 ص
منظمة المرأة العربية
منظمة المرأة العربية
شيماء دهب
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اختتمت منظمة المرأة العربية أعمال الندوة العلمية لمناقشة كتاب "المرأة والفن والإعلام: من التنميط إلى التغيير"، الذي أعدته المنظمة وشارك فيه 14 باحثًا وباحثة عربية.

توزعت أعمال الندوة على أربع جلسات هي: (المرأة راوية ومروي عنها)، و(صورة المرأة في الأدب العربي المعاصر)، و(صورة المرأة في الفنون)، و(صورة المرأة في الإعلانات والإعلام الجديد).

وفي كلمتها الختامية، وجَّهت سعادة الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة للمنظمة الشكر لجميع المشاركات والمشاركين في الندوة، وأشادت بثراء جلسات العمل. وأكدت اعتزاز المنظمة بالكتاب موضوع الندوة وأنها حريصة على طباعته في أسرع وقت وتعميم الإفادة منه عربيًا.

وأكدت ضرورة مضاعفة جهود المعنيين في مجالات التربية والثقافة والإعلام لصناعة التغيير وبناء ثقافة جديدة داعمة للمرأة ومقدرة لدورها وإسهاماتها ومناهضة لسائر أنماط العنف المرتكب ضدها، وذلك على خط متوازٍ مع التشريعات والقوانين الرادعة.

كما وجَّهت سيادتها التحية لروح الدكتورة نوال السعداوي التي رحلت في 21 مارس 2021م؛ مشيرة للدور الاستثنائي الذي لعبته السعداوي في إحداث الصدمة الثقافية في الوسط الثقافي وفي الوسط المجتمعي المصري والعربي، من خلال سعيها لتفكيك الصور النمطية ضد المرأة.

وقد قامت الأستاذة الدكتورة نيڤين مسعد، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة - منسقة المشروع البحثي للمنظمة ومحررة الكتاب بتلاوة التوصيات الختامية للندوة، والتي ضمَّت: إنشاء متحف للرائدات، واستحداث يوم لهنَّ على مستوى العالم العربي، بالإضافة إلى مشروع لتوثيق وسرد أدوار وتاريخ النساء العربيات.

هذا ويعتبر كتاب "المرأة والفن والإعلام: من التنميط إلى التغيير" ثمرة مشروع بحثي تبنته المنظمة في إطار اهتمامها الأصيل بالعمل على تغيير الصور النمطية السلبية المرتبطة بالمرأة في الثقافة العربية، وبناء ثقافة جديدة تنظر بعين المساواة والإنصاف لدور المرأة بصفتها مواطن وشريك كامل في المجتمع والتنمية.

وقد عُقدت الندوة افتراضيًا عبر تطبيق زووم، وبُثت بثًا مباشرًا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنظمة، وشارك فيها لفيف من المثقفين، والأكاديميين، والأدباء، والإعلاميين، والفنانين ضموا الباحثين الذين قاموا بإعداد فصول الكتاب، فضلًا عن السادة رؤساء الجلسات والمعقبين.

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