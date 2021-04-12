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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«قصور الثقافة» تختتم ملتقى فنون وثقافة المرأة ببورسعيد

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:17 ص
ملتقى فنون وثقافة
ملتقى فنون وثقافة المرأة ببورسعيد
جمال عاشور
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اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات ملتقى فنون وثقافة المرأة العاشر والذى أقيم بقصر ثقافة بورسعيد خلال الفترة من 5 حتى 10 أبريل الجاري، بحضور رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة.

جدير بالذكر أن الملتقى بدأ فعالياته بمشاركة 100 فتاة وسيدة من مختلف محافظات مصر شاركن في فعاليات الملتقى المختلفة وهي "ورش اللاسيه، شنط الشرايط، خيامية تراث، جلود، رسم على الحرير، تطريز وبري، الويندو، وورشة للسيكودراما"، إلى جانب ورش فنية لذوى الاحتياجات الخاصة بنادي الحرية ببورسعيد، ومحاضرات عن مناهضة العنف ضد المرأة أقيمت بقري الكاب،وأم خلف جنوب بورسعيد، ومحاضرة عن آليات سوق العمل أقيمت بقصر ثقافة بورسعيد.

و كرمت الهيئة الفتيات المشاركات فى فعاليات الملتقى، وتم تسليم عضوات الورش الفنية شهادات التقدير الخاصة بهن، كما تم تكريم مدربي الورش الفنية، نظرا لجهودهم المتميزة خلال الملتقى، ومنهم مشرفو ورشة "الويندو" الدكتورة أماني عبد العال، وورشة السيكودراما المخرج شريف القزاز.

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