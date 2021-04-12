«ثقافة المنيا» تشارك في احتفالية «القومي للمرأة» بيوم اليتيم

فى إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بيوم اليتيم، شارك فرع ثقافة المنيا فى احتفالية المجلس القومي للمرأة بذوي الاحتياجات الخاصة، بدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم قدمت فرقة كورال أطفال قصر ثقافة المنيا كوكتيل من الأغاني منها "أغنية الله أكبر" لمحمد أحمد، "ياحبيبتى يا مصر" لمنى مدحت، "على صوتك" غناء جماعي، "أنا كتكوته" ايتن محمود، "زفوا الخبر" مرام محمد، "أنا كل ما أقول التوبة" غناء أريج أحمد، والفرقة من تدريب المايسترو عصام الشاذلي.و قدمت فرقة المنيا للفنون الشعبية عرضا فنيا تضمن مجوعة من "التبلوهات"الغنائية الراقصة منها سامر التحطيب، الطهور، نخل عالي، التنورة، السحجة، والفرقة من تدريب الفنان سيد توني، وذلك بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور محمد محمود، نائب المحافظ، والعميد محمد صلاح، رئيس مجلس مدينة المنيا، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والمرأة.من جانبه عقد بيت ثقافة دلجا محاضرة ثقافية بعنوان "استقبال شهر رمضان الكريم"، ألقاها علي حسن أحمد، بينما أعدت مكتبة شم البحرية محاضرة تثقيفية بعنوان "التدخين وأضراره" ألقاها رمضان محمد عنتر، كما ناقش بيت ثقافة ديرمواس كتابا بعنوان "عبير الصحابة عبد الله بن مسعود" من تأليف عبد السلام العشرى، ناقشته آمال أحمد، يتناول الكتاب ضيق الحياة بعبد الله بن مسعود وأمه وأخيه الصغير بين قومه بنى هزيل بعد موت ابيه، فذهبوا إلى مكة موطن أمه لعلهم يجدون فيها حياه أوسع ورزق.فيما نظمت مكتبة إبوان الثقافية ورشة فنية احتفالًا بقدوم شهر رمضان من تنفيذ الفنانة شيماء فتحي، وقدمت فرقة قصر ثقافة ملوى للفنون الشعبية مجموعة "تبلوهات" غنائية راقصة منها عربى يا عربى والسحجه والعصايا وخطبونى يا ابو الحسن والتحطيب والقصب، والفرقة من تدريب محمد شحاته، تصميم واخراج اسامه عبدالله الملواني.