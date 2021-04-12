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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

120 ألف سائح في رحلات سنغافورة البحرية

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:15 ص
رحلات سنغافورة البحرية
رحلات سنغافورة البحرية
وكالات
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قال مجلس السياحة في سنغافورة أن أكثر من 120 ألف من سكان المدينة الدولة شاركوا فيما يطلق عليه رحلات السياحة البحرية إلى اللامكان في إطار برنامج حكومي أطلق العام الماضي.

وقالت آني تشانج، من المجلس: "أكملنا أكثر من 90 عملية إبحار، بأكثر من 120 ألف راكب ولم يتم الإبلاغ عن حالات كوفيد 19- خلال هذه الرحلات".

وقالت شركة "رويال كاريبيان إنترناشونال"، وهي إحدى الشركات القائمة على تشغيل الرحلات البحرية بموجب برنامج "كروز سيف"، إنها سوف تمدد الموسم المحلي من يونيو إلى أكتوبر، في ظل "الطلب المتزايد في سنغافورة" على الرحلات التي تمثل متنفسا.

وكانت عمليات الإبحار ذهابا وإيابا ضمن الخيارات القليلة أمام سكان سنغافورة الذين يسعون لقضاء عطلات بحثا عن بعض الراحة من الجائحة والإغلاق.

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