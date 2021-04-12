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الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع: تأييد الرئيس الكوري الجنوبي ينخفض لأدنى مستوى عند 33.4%

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:10 ص
مون جيه
مون جيه
أ ش أ
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أظهر أحدث استطلاع للرأي في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين أن نسبة تأييد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، انخفضت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق لتهبط لـ 33.4%، وذلك بعد أيام من خسارة الحزب الديمقراطي الحاكم في الانتخابات التكميلية لاختيار عمدتي سول وبوسان.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن وكالة ريال متر لاستطلاعات الرأي أجرت الاستطلاع على 2514 شخصا تزيد أعمارهم على 18 عاما في الفترة من 5 إلى 9 أبريل.. مشيرة إلى أن نسبة تأييد الرئيس الكوري انخفضت بمقدار 1.2 نقطة مئوية عن الأسبوع الذي سبقه، حيث سجلت أدنى مستوى عند 34.1% في الأسبوع الثالث من مارس.

وأظهر الاستطلاع أن 62.9% من المستطلعين لا يؤيدون الرئيس مون بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية عن الأسبوع الذي سبقه، مسجلة أعلى مستوى لها، فيما قفزت نسبة تأييد حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي 0.3 نقطة مئوية لتصل إلى 39.4% بينما، ارتفعت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم بمقدار 1.6 نقطة مئوية إلى 30.4%. ولا يتعدى هامش الخطأ في الاستطلاع 2 نقطة مئوية ويبلغ مستوى ثقة 95%.

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