2989 إصابة جديدة و45 وفاة كورونا في بلجيكا

سجلت بلجيكا ألفين و989 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية.وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو)- حسبما ذكرت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، اليوم - أنه تم نقل 202 حالة إلى المستشفى خلال 24 ساعة فقط، كما يوجد ثلاثة آلاف و84 حالة حاليا بالمستشفيات بينهم 899 مريضا في العناية المركزة،وتوفى 45 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأكد المعهد أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، تم تسجيل إصابة 925 ألفًا و476 شخصا بالجائحة، وتم إدخال 65 ألفًا و952 شخصا إلى المستشفى بسبب (كوفيد -19 )، في حين توفي 23 ألفًا و473 شخصا بسببه.