السلطات الإيرانية تتعرف على هوية شخص تسبب في انفجار نطنز

أفادت تقارير إيرانية، اليوم الاثنين، بأن السلطات الإيرانية تعرفت على هوية شخص تسبب في انقطاع الكهرباء في منشأة نطنز النووية.يأتي هذا فيما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن تفاصيل جديدة عن الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز الإيرانية النووية، فقد أدى إلى دمار كبير بحسب ما أكدت مصادر استخباراتية، وأن حجم الأضرار التي حلت بالموقع، ستعرقل قدرة طهران على تخصيب اليورانيوم لمدة 9 أشهر على الأقل.و قالت الصحيفة نقلًا عن مصدرين مطلعين في أجهزة المخابرات، إن الانفجار تسبب بأضرار جسيمة في قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، كما كشفا أن "الانفجار الكبير دمر أنظمة الكهرباء المصونة بشكل مكثف داخل المنشأة، والتي تعمل على تشغيل أجهزة الطرد المركزي الواقعة تحت الأرض لتخصيب اليورانيوم".يذكر أن الإذاعة الإسرائيلية، كانت قد كشفت، أمس الأحد، أن الموساد نفذ هجومًا إلكترونيًا استهدف المنشأة الإيرانية، ونقلت عن مصادر مخابراتية قولها إن الضرر الذي حدث في نطنز أشد مما أوردته إيران، لكن القناة الـ 13 الإسرائيلية ذكرت أن الهجوم نفذ بمتفجرات ولم يكن "سيبرانيا".