تعليمات «التموين» للمديريات خلال رمضان

كشف الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة وضعت خطتها لشهر رمضان المعظم لمتابعة أعمال مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات.وقال إنه تم إصدار كتاب دورى لمديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى محافظات الجمهورية بتكليفها بالاتي:- السماح لماكينات صرف الخبز بالمخبز للعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءًا خلال أيام شهر رمضان، تيسيرًا للمواطنين فى الحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر، والإعلان عن ذلك بواجهة المخابز بخط واضح وظاهر لجمهور المستهلكين.- تكثيف أعمال اللجان الرقابية على المطاحن والمخابز وكذا السلع المعروضة بالأسواق والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى وكذا تكثيف الرقابة على مستودعات البوتاجاز.- التأكد من استلام المخابز الدقيق والتأكد من مطابقة الخبز المنتج للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة.- إضافة إلى متابعة وفرة المعروض من السلع الغذائية بفروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وفروع شركتى الجملة (العامة ــ المصرية ) بكافة المحافظات.- متابعة صرف السلع الغذائية من خلال شركتى الجملة والبدالين التموينيين والتى تصرف شهريًا على البطاقات التموينية.- تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام للمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمداومة المرور ومتابعة الحالة التموينية، والعمل على ضبط الأسعار وتلقى شكاوى المواطنين تضم قطاعى (الرقابة والتوزيع ـ التجارة الداخلية ).- إخطار قطاع الرقابة والتوزيع بتقرير يومى عن الحالة التموينية خلال شهر رمضان المبارك يوميًا على الفاكس أرقام 27948629 و27926574.