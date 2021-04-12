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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة العرب: نجاحات زيارة قيس سعيد لمصر «غير المعلنة» أكبر مما أعلن

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:03 ص
الرئيس السيسي و قيس
الرئيس السيسي و قيس سعيد
أمينة ذكى
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قالت "صحيفة العرب الدولية"، إن زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد لمصر كانت ناجحة بتوقيتها وعناوينها، ونتائجها ستكون مهمة ضد التطرف الفكري والإرهاب.

وتابعت الصحيفة: "تدفع المعطيات الجديدة التي برزت بعد ساعات من قمّة الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي نحو بلورة موازين قوى مُغايرة لما هو سائد حاليا بدأت عناصرها تتشابك على قاعدة مقاربات أملتها تفاهمات حقيقية لتصحيح الخلل الذي أصاب الأمن والاستقرار في المنطقة".

ونقلت "العرب" على لسان دبلوماسي تونسي بالقاهرة، أن تغيرا جذريا طرأ على الصيغة السياسية للعلاقات بين البلدين التي كانت سائدة قبل هذه القمة، وذلك من زاوية إعادة تركيبها وفق أسس وقواعد جديدة تُراعي المصالح المُشتركة التي شوهتها الأجندات الإخوانية.

واعتبر أن أبرز ما في ذلك التغيير هو إعادة اصطفاف المواقف على أساس إستراتيجي، دون الإخلال بالثوابت الوطنية في خطوطها العريضة، ولا يُغفل البعد القومي في ما يتعلق بالمخاطر التي تُهدد المنطقة.

وأضاف الدبلوماسي الذي تابع من قرب اجتماعات قمة قيس سعيد والسيسي، أن النقاط التي تم بحثها خلال قمة الرئيسين "أكثر بكثير من تلك المُعلن عنها"، منها التطرق إلى المخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي التونسي.

وأجمع المراقبون في تونس على وصف زيارة قيس سعيد إلى القاهرة بتوقيتها وعناوينها، بأنها ناجحة وأن نتائجها ستكون مهمة ضد التطرف الفكري والإرهاب، باستثناء حركة "النهضة" الإخوانية التي بدأت مُرتبكة إلى حد جعلها تؤجل اجتماعا لمجلس الشورى.

وبدا هذا الارتباك واضحا من خلال تدوينة فيسبوكية نشرها رفيق عبدالسلام القيادي بحركة النهضة، وصهر رئيسها راشد الغنوشي، كتب فيها أن قيس سعيد "سيعود من زيارته إلى مصر بترتيبات أمنية وأجندات استخباراتية لضرب الديمقراطية لا غير".

وبالتوازي، سعى رضا الكزدغلي المستشار الإعلامي السابق للأمين العام الأسبق لحركة النهضة حمادي الجبالي، إلى محاولة تشويه قيس سعيد في تدوينة أثارت جدلا واسعا وانتقادات في فيسبوك، تساءل فيها "إن كان سيلتقي موفدا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في القاهرة؟".

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