لخدمة المواطنين.. تركيب خزان أكسجين بمستشفى رأس غارب بـ 2 مليون جنيه

شهد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، توريد وتركيب خزان أكسجين جديد بمستشفى رأس غارب المركزي، ورافقه اللواء حامد أحمد، رئيس مجلس مدينة غارب، وذلك تلبيةً لاحتياجات المواطنين بالمدينة والمترددين عليها.وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر في بيان له، أن الخزان بسعة 6000 لتر وبتكلفة إجمالية حوالى 2 مليون جنيه وذلك دعمًا من وزاره الصحة والسكان، وتوريد شركة النصر للكيماويات الوسيطة.وأضاف "مرعي" أن ذلك يأتي في إطار الارتقاء بالخدمة الطبية بالمستشفى والنهوض بها واستكمال خطة تطوير المستشفى وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات، وتدريب الطواقم الطبية، لافتًا الي أهمية تواجد الخزان لخدمة مرضى المستشفى وخاصة مرضي الرعاية المركزة، ولخدمة مواطني محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.