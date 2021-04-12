رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عودة فتح المدارس وسط ارتفاع إصابات كورونا في اليونان

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:00 ص
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
ذكرت صحيفة (كاثمريني) اليونانية اليوم الإثنين، أن اليونان أعادت فتح المدارس الثانوية، وسط ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا، وأتاحت السلطات اليونانية مجموعات الاختبار المنزلية التي تأمل أن تساعد في السيطرة على الوباء وإعادة فتح الاقتصاد.

وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني أنه من المقرر أن يرتدي الطلاب والمعلمون، الأقنعة الواقية ويجرون اختبارين على الأقل في الأسبوع، وتخضع اليونان لقيود الإغلاق منذ أوائل نوفمبر الماضي، وظلت المدارس الخاصة فقط مفتوحة منذ ذلك الحين.

وكانت السلطات الصحية اليونانية قد أعلنت أمس الأحد تسجيل ألف و718 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 52 حالة وفاة.

موضوعات متعلقة

خناقة بين الأهلي والزمالك على الفائز بلقب دوري الجمهورية

«لم يلق عليه السلام».. أستاذ جامعي يضرب زميله في جامعة المنوفية

السجن 8 سنوات لأحمد بسام زكى بتهمة هتك عرض 3 فتيات

الآن.. تردد قناة mbc مصر نايل سات لمتابعة مسلسلات رمضان 2021


الصور

image description

الطريق إلى إسبانيا.. بطل الأهلي يتحدث عن تأهله لبطولة البحر المتوسط

image description

نواب دمياط يبحثون حل أزمة الصيادين المحتجزين في إريتريا

image description

جولة فى أقدم ورشة لصناعة التحف النحاسية بمصر القديمة (صور)

image description

استكمال أعمال رصف طريق الرى بمركز القوصية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: مد ساعات العمل بمراكز تطعيم لقاح كورونا

الأكثر قراءة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

الجيش السوداني: لن نتنازل عن الفشقة لإثيوبيا وإذا فرضت الحرب سننتصر

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

120 ألف سائح في رحلات سنغافورة البحرية

إعادة فتح المتاجر والمطاعم في إنجلترا مع تخفيف إجراءات العزل العام

اعتبارا من اليوم.. ارتداء الكمامة إلزامي بكوريا الجنوبية

خبيرة اقتصاد في ألمانيا تدعو لإلزام الشركات بإجراء اختبارات كورونا لموظفيها

أيام زمان

«سابلي ألف جنيه في الكانتين» كيف ساند الزعيم حاتم ذو الفقار في محنته؟

«وصفها بالفتاة اللعوب».. أسرار خلافات شادية مع موسيقار الأجيال

«هفتح ورشة ميكانيكا».. كيف كادت سعاد حسني تتسبب في اعتزال أحمد مظهر؟

ماذا عندك يا مرسي.. كيف اكتشف شاعر الأغنية نفسه عبر قصيدة رثاء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
د. منى حلمى
أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد
مؤمن المحمدي
الدوبلير
المزيد

الثقافة

بشرى عبدالمؤمن يكشف تفاصيل جديدة عن كتاب «أنا يوسف إدريس»

عزة سلطان: بشرى عبدالمؤمن فطن إلى نرجسية إدريس فكتبها

ذكرى ميلاد الخال «الأبنودى»: الصعايدة كلهم شعراء

أعضاء تدريس المنوفية: سعيد شوقي تعدى بالضرب والسب على «مرتضى»