بشريحة تحت الجلد.. عالم بالبنتاجون يبتكر طريقة جديدة للكشف عن كورونا

تمكن مات هيبورن، العالم في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، ضمن وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة "داربا" من تطوير شريحة متناهية الصغر، يمكن تركيبها تحت الجلد للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.ووفقا لما نقلته قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، قال "هيبورن"، "أن الغرض منها كشف المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وليس تتبع تحركات الأشخاص الذين غرست فيهم، مشيرا إلى أن آلية عمل الشريحة تقوم على رصد أي تفاعلات في الدم للتنبؤ بحصول العدوى دون تقديم مزيد من التفاصيل، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.