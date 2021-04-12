إعطاء 39.6 مليون جرعة من لقاحات كورونا في بريطانيا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين أنه جرى إعطاء 39.6 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ 383 ألفا و305 جرعات في اليوم الواحد.وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين خمسة أشهر.وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 16 أسبوعا.