رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين بالسعودية

الإثنين 12/أبريل/2021 - 09:58 ص
استهداف ميليشيا الحوثي
استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين بالسعودية
أ ش أ
طباعة
أدان البرلمان العربي، قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ باليستي و4 مسيّرات مفخخة باتجاه جازان بالمملكة العربية السعودية في يوم واحد والتي تصدت لها بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكد البرلمان العربي - في بيان اليوم الاثنين - أن استمرار محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وتصعيدها المستمر يعكس تحديها السافر للقانون الدولي ورفضها لكافة الجهود السياسية لإنهاء الأزمة في اليمن، مشيرًا إلى أن هذه الاعتداءات المتكررة المدعومة من إيران تعكس الوصاية الإيرانية على ميليشيا الحوثي واستخدامها لها كذراع وأداة لتحقيق مخططاتها التخريبية لنشر الفوضى في المنطقة ولتقويض الأمن والاستقرار دوليا وإقليميا، كما تعكس عداءها الشديد للمملكة العربية السعودية التي تسعى من خلال مبادراتها الاستراتيجية تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وجدد البرلمان العربي وقوفه التام مع المملكة العربية السعودية في الإجراءات التي تتخذها من أجل حماية أمنها وسلامة أراضيها والمقيمين عليها والوقوف معها في خندق واحد، مؤكدًا أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية في الأمن القومي العربي.

وأرجع" البرلمان العربي"، سبب استقواء ميليشيا الحوثي الإرهابية بالدعم الإيراني وتحديها السافر للقوانين الدولية والإنسانية لحالة التخاذل من جانب المجتمع الدولي والأممي عن اتخاذ موقف حازم ورادع لكافة الممارسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية، مطالبًا المجتمع الدولي بأن يضطلع بدوره ويتحمل مسؤولياته حيال هذه الميليشيات وردعها عن انتهاكاتها المرفوضة.

وثمن البرلمان العربي الجهود المضنية التي تقوم بها قوات تحالف دعم الشرعية واتخاذها الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية وتصديها وتدميرها بنجاح للأهداف الخسيسة لميليشيا الحوثي الإرهابية.

موضوعات متعلقة

الجيش السوداني: لن نتنازل عن الفشقة لإثيوبيا وإذا فرضت الحرب سننتصر

تعذر رؤية الهلال فى السعودية.. ورمضان الثلاثاء

خطوات تسجيل الحصول على مصل كورونا من موقع وزارة الصحة والسكان

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021


الصور

image description

الطريق إلى إسبانيا.. بطل الأهلي يتحدث عن تأهله لبطولة البحر المتوسط

image description

نواب دمياط يبحثون حل أزمة الصيادين المحتجزين في إريتريا

image description

جولة فى أقدم ورشة لصناعة التحف النحاسية بمصر القديمة (صور)

image description

استكمال أعمال رصف طريق الرى بمركز القوصية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: مد ساعات العمل بمراكز تطعيم لقاح كورونا

الأكثر قراءة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

الجيش السوداني: لن نتنازل عن الفشقة لإثيوبيا وإذا فرضت الحرب سننتصر

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

120 ألف سائح في رحلات سنغافورة البحرية

إعادة فتح المتاجر والمطاعم في إنجلترا مع تخفيف إجراءات العزل العام

اعتبارا من اليوم.. ارتداء الكمامة إلزامي بكوريا الجنوبية

خبيرة اقتصاد في ألمانيا تدعو لإلزام الشركات بإجراء اختبارات كورونا لموظفيها

أيام زمان

«سابلي ألف جنيه في الكانتين» كيف ساند الزعيم حاتم ذو الفقار في محنته؟

«وصفها بالفتاة اللعوب».. أسرار خلافات شادية مع موسيقار الأجيال

«هفتح ورشة ميكانيكا».. كيف كادت سعاد حسني تتسبب في اعتزال أحمد مظهر؟

ماذا عندك يا مرسي.. كيف اكتشف شاعر الأغنية نفسه عبر قصيدة رثاء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
د. منى حلمى
أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد
مؤمن المحمدي
الدوبلير
المزيد

الثقافة

بشرى عبدالمؤمن يكشف تفاصيل جديدة عن كتاب «أنا يوسف إدريس»

عزة سلطان: بشرى عبدالمؤمن فطن إلى نرجسية إدريس فكتبها

ذكرى ميلاد الخال «الأبنودى»: الصعايدة كلهم شعراء

أعضاء تدريس المنوفية: سعيد شوقي تعدى بالضرب والسب على «مرتضى»