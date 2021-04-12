فريق ضمان الجودة يزور جامعة الإسكندرية لاعتماد كلية طب الأسنان

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فريقان من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الفريق الأول لزيارة تجديد اعتماد كلية طب الأسنان، والفريق الثانى لزيارة اعتماد برنامجى هندسة القوى والآلات الكهربية، وهندسة الاتصالات والالكترونيات بكلية الهندسة.دار خلال اللقاء مناقشة سبل دعم الجامعة لكلتا الكلتين لتطوير البرامج الدراسية بها للحصول على الاعتماد.وأوضح رئيس الجامعة أن الجامعة تقدم كل المتاح لاستيفاء معايير الاعتماد بكليات ومعاهد الجامعة واستكمال الانشاءات والبنية التحتية بالجامعة.حضـر اللقاء الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة، والدكتـور أحمـد عبد الحكيم عميد كلية طب الأسنان، والدكتور كمال متولى مدير مركز ضمان الجودة، والدكتورة إجلال موسى مدير وحدة ضمان الجودة بكلية طب الأسنان، والدكتورة شيرويت الغلمى مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الهندسة.