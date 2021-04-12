في ظل كورونا.. 6 نصائح لصيام رمضان بشكل صحي
الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:20 ص
هويدا سعيدطباعة
ساعات ونستقبل شهر رمضان، لذا يجب الحرص خلال هذا الشهر في تناول وجباتنا، وذلك من خلال اتباع عدد من النصائح لكي نصوم رمضان بشكل صحي، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد بحسب موقع "health"، وفي السطور التالية نستعرض أبرز النصائح للصيام صحي في ظل الجائحة.
1- ابق رطبًا
شرب السوائل طوال الليل حتى إذا كنت لا تشعر بالعطش الشديد، فالعطش هو إشارة إلى أن جسمك يعاني من الجفاف بالفعل اختر السوائل التي لا تحتوي على الكافيين، لكن كن حذرًا ولا تفرط في شرب الكثير في وقت واحد.
- التنوع في تناول الأطعمة
تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة أثناء المساء، يحتاج جسمك أكثر من أي وقت مضى إلى تغذية جيدة للتعويض عن ضغوط الصيام، الحبوب الكاملة، والخضروات، والفواكه، والبروتينات الخالية من الدهون، والدهون الصحية، كل هذه العناصر مهمة لتزويد جسمك بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها.
3- استمر في التحرك
على الرغم من أن الصيام قد يكون مرهقًا جسديًا، حاول ألا تكون مستقرًا تمامًا إذا كنت تمارس الرياضة عادة في الصباح، راجع كيف يشعر جسمك إذا بدلت التمرين إلى المساء بعد الإفطار، لا تعتبر التمارين الشاقة فكرة جيدة أثناء النهار لأنك قد تصاب بالجفاف بسرعة.
4- ضرورة تناول وجبة السحور
تساعد مكونات الوجبة المتوازنة معًا على بقاء نسبة السكر في الدم مستقرة، مما يمنحك طاقة جيدة، وهناك بعض العناصر التي يجب تضمينها في السحور الخاص بك:
- الحبوب الكاملة: تشمل المصادر الحبوب الكاملة وخبز الحبوب الكاملة والأرز البني ودقيق الشوفان.
الفواكه والخضروات الطازجة.
- البروتين: تشمل مصادره الحليب واللبن والبيض والمكسرات.
-الدهون الصحية: المصادر هي المكسرات والزيتون.
5- افضل الطرق لتناول الطعام
كل شخص قد يشعر بشعور أفضل مع طرق تناول الطعام المختلفة، إذا كنت تواجه مشكلة في الصيام ولم تعمل هذه النصائح من أجلك، فتحدث مع اختصاصي تغذية أو مقدم رعاية صحية آخر
6- احتفل
هذا هو أكثر شهور السنة بهجة استمتع بوجبات الطعام مع الآخرين، وتمرن على حسن النية، وكن صبورًا مع جسمك ومع الآخرين.
1- ابق رطبًا
شرب السوائل طوال الليل حتى إذا كنت لا تشعر بالعطش الشديد، فالعطش هو إشارة إلى أن جسمك يعاني من الجفاف بالفعل اختر السوائل التي لا تحتوي على الكافيين، لكن كن حذرًا ولا تفرط في شرب الكثير في وقت واحد.
- التنوع في تناول الأطعمة
تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة أثناء المساء، يحتاج جسمك أكثر من أي وقت مضى إلى تغذية جيدة للتعويض عن ضغوط الصيام، الحبوب الكاملة، والخضروات، والفواكه، والبروتينات الخالية من الدهون، والدهون الصحية، كل هذه العناصر مهمة لتزويد جسمك بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها.
3- استمر في التحرك
على الرغم من أن الصيام قد يكون مرهقًا جسديًا، حاول ألا تكون مستقرًا تمامًا إذا كنت تمارس الرياضة عادة في الصباح، راجع كيف يشعر جسمك إذا بدلت التمرين إلى المساء بعد الإفطار، لا تعتبر التمارين الشاقة فكرة جيدة أثناء النهار لأنك قد تصاب بالجفاف بسرعة.
4- ضرورة تناول وجبة السحور
تساعد مكونات الوجبة المتوازنة معًا على بقاء نسبة السكر في الدم مستقرة، مما يمنحك طاقة جيدة، وهناك بعض العناصر التي يجب تضمينها في السحور الخاص بك:
- الحبوب الكاملة: تشمل المصادر الحبوب الكاملة وخبز الحبوب الكاملة والأرز البني ودقيق الشوفان.
الفواكه والخضروات الطازجة.
- البروتين: تشمل مصادره الحليب واللبن والبيض والمكسرات.
-الدهون الصحية: المصادر هي المكسرات والزيتون.
5- افضل الطرق لتناول الطعام
كل شخص قد يشعر بشعور أفضل مع طرق تناول الطعام المختلفة، إذا كنت تواجه مشكلة في الصيام ولم تعمل هذه النصائح من أجلك، فتحدث مع اختصاصي تغذية أو مقدم رعاية صحية آخر
6- احتفل
هذا هو أكثر شهور السنة بهجة استمتع بوجبات الطعام مع الآخرين، وتمرن على حسن النية، وكن صبورًا مع جسمك ومع الآخرين.