في ظل كورونا.. 6 نصائح لصيام رمضان بشكل صحي

1- ابق رطبًا

- التنوع في تناول الأطعمة

3- استمر في التحرك

4- ضرورة تناول وجبة السحور

- البروتين: تشمل مصادره الحليب واللبن والبيض والمكسرات.

5- افضل الطرق لتناول الطعام

6- احتفل

ساعات ونستقبل شهر رمضان، لذا يجب الحرص خلال هذا الشهر في تناول وجباتنا، وذلك من خلال اتباع عدد من النصائح لكي نصوم رمضان بشكل صحي، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد بحسب موقع "health"، وفي السطور التالية نستعرض أبرز النصائح للصيام صحي في ظل الجائحة.شرب السوائل طوال الليل حتى إذا كنت لا تشعر بالعطش الشديد، فالعطش هو إشارة إلى أن جسمك يعاني من الجفاف بالفعل اختر السوائل التي لا تحتوي على الكافيين، لكن كن حذرًا ولا تفرط في شرب الكثير في وقت واحد.تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة أثناء المساء، يحتاج جسمك أكثر من أي وقت مضى إلى تغذية جيدة للتعويض عن ضغوط الصيام، الحبوب الكاملة، والخضروات، والفواكه، والبروتينات الخالية من الدهون، والدهون الصحية، كل هذه العناصر مهمة لتزويد جسمك بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها.على الرغم من أن الصيام قد يكون مرهقًا جسديًا، حاول ألا تكون مستقرًا تمامًا إذا كنت تمارس الرياضة عادة في الصباح، راجع كيف يشعر جسمك إذا بدلت التمرين إلى المساء بعد الإفطار، لا تعتبر التمارين الشاقة فكرة جيدة أثناء النهار لأنك قد تصاب بالجفاف بسرعة.تساعد مكونات الوجبة المتوازنة معًا على بقاء نسبة السكر في الدم مستقرة، مما يمنحك طاقة جيدة، وهناك بعض العناصر التي يجب تضمينها في السحور الخاص بك:- الحبوب الكاملة: تشمل المصادر الحبوب الكاملة وخبز الحبوب الكاملة والأرز البني ودقيق الشوفان.الفواكه والخضروات الطازجة.-الدهون الصحية: المصادر هي المكسرات والزيتون.كل شخص قد يشعر بشعور أفضل مع طرق تناول الطعام المختلفة، إذا كنت تواجه مشكلة في الصيام ولم تعمل هذه النصائح من أجلك، فتحدث مع اختصاصي تغذية أو مقدم رعاية صحية آخرهذا هو أكثر شهور السنة بهجة استمتع بوجبات الطعام مع الآخرين، وتمرن على حسن النية، وكن صبورًا مع جسمك ومع الآخرين.