إعطاء 10.2 مليون جرعة من لقاحات كورونا في إسبانيا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين، أنه تم حتى الآن في إسبانيا إعطاء إجمالي 10.2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.ويُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بـ 336 ألفا و645 جرعة في اليوم الواحد.وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد ستة أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في إسبانيا قبل نحو 14 أسبوعا.