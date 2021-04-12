صحيفة إماراتية: «إكسبو 2020» سيكون حدثا يجمع البشرية بطموحاتها

أكدت صحيفة البيان الإماراتية أن معرض «إكسبو 2020 دبي» سيكون حدثا كبيرًا، يجمع البشرية على خيرها وأفضل طموحاتها في ابتكار أدوات جديدة وحديثة تتناسب مع مستقبل زاهر تستحقه الأجيال.واعتبرت البيان - في افتتاحيتها اليوم الاثنين تحت عنوان "إكسبو الإنجاز والجاهزية" - أن هذا الحدث الكبير يقام في دبي، وتصادف موعد انطلاقته مع الجائحة التي ضربت العالم، ومن المؤكد أن الإيجابية وروح الابتكار ومواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص، ستجعل من هذا الحدث العالمي الكبير قاطرة عملاقة تقود العالم إلى ما بعد الجائحة، وإلى آفاق مليئة بالأمل والتفاؤل والإيجابية.وأوضحت أن الحدث الكبير، وما احتواه موقعه من خدمات ومرافق وتحف هندسية بديعة، سيبهر العالم، بفضل ما أنجزته العقول والكوادر الوطنية وجهودهم المخلصة.وأشارت إلى تأكيد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي خلال جولته أمس أن «إكسبو 2020 دبي» سيكون الدورة الأفضل في تاريخ المعرض الممتد لـ 168 عاما.وخلصت إلى أن توجيهات القيادة الإماراتية للاستعدادات ستجعل من المعرض منصة حضارية دولية تستعرض ثقافات الشعوب وابتكاراتها وإبداعاتها والحلول التي تقدمها لأهم قضايا العصر.